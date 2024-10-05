В Сургуте суд избрал меру пресечения главе отдела миграции МВД по делу о взятке

Сургутский городской суд посадил под домашний арест до 2 декабря главу отдела миграции УМВД по Сургуту Людмилу Карамову. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Карамова проходит фигуранткой по делу о получении взятки в крупном размере. В управлении СК по региону заявили агентству, что пока не дают комментариев по этому делу.

Накануне Басманный суд Москвы рассмотрел апелляционную жалобу на арест исполняющего обязанности вице-президента Башкирии Алана Марзаева по уголовному делу о получении взятки в размере 37 млн рублей. Следствие считает, что Марзаев получил 37 млн рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их деятельности и обеспечение госконтрактами на строительство автодорог.

Еще одним фигурантом дела является экс-глава минтранса Башкирии Александр Клебанов. Он занимал пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года. Его арестовали в мае 2024 года.

Ранее суд продлил арест полковнику Пешкову по делу о растрате.