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В Новокузнецке две школьницы пытались похитить ребенка из сквера

В Кемеровской области две девочки пытались похитить трехлетнего мальчика
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Telegram-канал «Инцидент Кузбасс»

В Новокузнецке две школьницы едва не похитили трехлетнего мальчика, они схватили ребенка и попытались с ним убежать. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».

Инцидент произошел в сквере имени Жукова в Новокузнецке. Две девочки подросткового возраста схватили трехлетнего мальчика и попытались с ним убежать. Ребенка спасла мать, которая бросилась за школьницами в погоню.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, личности девочек установили. Обстоятельства произошедшего и мотивы их поступка устанавливаются.

До этого в Свердловской области родители отобрали трехлетнюю дочь у пьяного незнакомца, мужчина пытался увести ребенка из игровой комнаты. Полуголый пьяный мужчина схватил ребенка на руки и попытался уйти. По словам матери девочки, нетрезвый незнакомец перепутал ее дочь со своей.

Ранее в Краснодаре неизвестный напал на девочку возле школы и пытался затащить ее в машину.

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