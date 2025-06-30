В Калининграде арестовали троих подростков по делу о попытке теракта

Суд в Калининграде арестовал троих подростков за попытку теракта на ж/д

Ленинградский районный суд отправил под стражу троих подростков за попытку совершить теракт на железнодорожной станции в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По данным следствия, покушение на теракт было совершено 23 июня недалеко от железнодорожного перегона «Пионерский Курорт — Переславское Новое». Обвиняемые попытались поджечь батарейный шкаф входного светофора.

«Объект влияет на соблюдение требований и правил безопасности движения железнодорожного транспорта и функционирование железнодорожного перегона...» — говорится в сообщении.

Постановлением суда обвиняемые были отправлены под стражу сроком до 24 августа 2025 года. Отмечается, что дело 16-летнего фигуранта проходит по трем эпизодам покушения на теракт группой лиц, дело 17-летнего — в одном таком эпизоде, а еще один 16-летний подросток осужден уже за совершение теракта группой лиц.

До этого в Ярославской области 57-летнюю уроженку Украины задержали во время сбора самодельного взрывного устройства (СВУ) в палатке. По предварительной информации, она планировала устроить взрыв на железной дороге.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении российского военного.