В Калининграде арестовали троих подростков по делу о попытке теракта

Ленинградский районный суд отправил под стражу троих подростков за попытку совершить теракт на железнодорожной станции в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
По данным следствия, покушение на теракт было совершено 23 июня недалеко от железнодорожного перегона «Пионерский Курорт — Переславское Новое». Обвиняемые попытались поджечь батарейный шкаф входного светофора.
«Объект влияет на соблюдение требований и правил безопасности движения железнодорожного транспорта и функционирование железнодорожного перегона...» — говорится в сообщении.
Постановлением суда обвиняемые были отправлены под стражу сроком до 24 августа 2025 года. Отмечается, что дело 16-летнего фигуранта проходит по трем эпизодам покушения на теракт группой лиц, дело 17-летнего — в одном таком эпизоде, а еще один 16-летний подросток осужден уже за совершение теракта группой лиц.
До этого в Ярославской области 57-летнюю уроженку Украины задержали во время сбора самодельного взрывного устройства (СВУ) в палатке. По предварительной информации, она планировала устроить взрыв на железной дороге.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении российского военного.