В Одинцово мужчина спас ребенка от выпадения с 17-го этажа

В Одинцово трехлетний мальчик сидел на окне, пока его не спас сосед

В Одинцово сосед спас ребенка, который без присмотра родителей залез на окно. Информация об этом инциденте появилась в Telegram-канале «Осторожно, Москва»,

Инцидент произошел 22 мая в ЖК «Гусарская Баллада» на Гвардейской улице. Накануне вечером соседи увидели ребенка, стоящего на подоконнике открытого окна на 17-м этаже. На помощь ему бросился местный житель. Мужчине удалось попасть в квартиру и снять ребенка с окна. Его мать в этот момент спала после употребления алкоголя. Жильцы сообщили о ситуации в правоохранительные органы.

По данным полиции Подмосковья, трехлетнего мальчика передали сотрудникам министерства социального развития Московский области, а на его маму составили протокол об административных правонарушениях. 32-летней женщине грозит ответственность «за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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