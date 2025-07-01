Арестовано имущество родственников фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов

Суд арестовал имущество на общую сумму свыше 17 млн рублей родственников Виктории Антоновой и Михаила Кальченко, обвиняемых по делу о поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках слушания в Тверском суде Москвы было постановлено, что на квартиру родственников Антоновой стоимостью свыше 14 млн рублей, а также на загородный участок, дом и автомобиль родственников Кальченко стоимостью 3,3 млн рублей наложен арест.

До этого сообщалось, что новая статья появилась в уголовном деле о поставке некачественных бронежилетов для министерства обороны России.

По делу проходят не менее девяти человек. Основным обвиняемым является генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов. Другими фигурантами являются начальник службы безопасности ГК «Пикет» Михаил Кальченко, а также Виктор Астапенко, Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Виктория Антонова и Вячеслав Портянников.

В материалах дела говорится, что речь идет о поставке для военнослужащих в зону СВО 20 тыс. бронежилетов, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к этой продукции. Размер ущерба составил около 2 млрд рублей.

Ранее фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ признал вину.