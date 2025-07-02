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В США произошел взрыв на складе фейерверков

Офис шерифа Йоло: в США произошел взрыв на складе фейерверков, начался пожар
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InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

В округе Йоло (Калифорния) произошел мощный взрыв на складе с фейерверками, в результате которого начался пожар. Об этом сообщает офис шерифа округа на странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сообщается, что инцидент произошел в районе населенных пунктов Эспарто и Мэдисон.

«Мы настоятельно призываем каждого избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли безопасно выполнять свою работу. Вокруг места происшествия установлена зона эвакуации радиусом в одну милю (1,6 км. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

16 июня в провинции Хунань на юге Китая рано утром прогремел взрыв на фабрике по производству фейерверков. Инцидент произошел около 08:23 по местному времени недалеко от деревни Шаньчжоу. В небо поднялся густой столб черного дыма в форме «гриба», который сняли на видео очевидцы.

Ранее петербургский школьник остался без пальца, взорвав петарду у себя дома.

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