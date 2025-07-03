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Врач рассказала, кто больше страдает от комаров

Врач Шмелева: комары чаще кусают полных, любителей духов и спиртного
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frank60/Shutterstock/FOTODOM

Комары чаще кусают людей с лишним весом, занимающихся спортом на природе, пользующихся духами и употребляющих алкоголь. Об этом РИА Новости сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелева.

Она отметила, что повышенная температура тела привлекает внимание москитов. В списке предпочтений комаров также страдающие лишним весом. У полных людей чаще дыхание и больше запахов.

По словам Шмелевой, комары любят запах духов, лосьонов и кремов. Особенно им нравятся косметические средства с экстрактом лаванды. Насекомых также привлекает запах алкоголя.

Врач подчеркнула, что при физических нагрузках на природе вырабатывается молочная кислота, которая является одним из самых привлекательных соединений для комаров. Кроме того, при физических нагрузках учащается дыхание.

Также комары неравнодушны к людям с первой группой крови.

2 июля сообщалось, что британка упала с лестницы из-за укусов комаров и впала в кому.

Ранее биолог ответил, ждать ли комариного нашествия в России из-за погоды.

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