Женщина впала в кому, упав с лестницы из-за укусов комаров

Metro: британка упала с лестницы из-за укусов комаров и впала в кому

Британка оказалась в коме после падения с лестницы из-за укусов комаров во время отпуска, пишет Metro.

Жительница Великобритании Эмма Хикки борется за свою жизнь в больнице на курорте Коста-Адехе на острове Тенерифе, после того как потеряла сознание из-за укусов комаров и упала с лестницы. Сообщается, что на одиннадцатый день поездки у женщины началась серьезная аллергическая реакция на этих насекомых. После обращения к местному врачу ее направили в больницу, где ей прописали инъекции для лечения.

Несмотря на плохое самочувствие, Эмма пыталась продолжить отдых ради детей, но в один из дней внезапно потеряла сознание прямо на ступенях отеля. В результате падения она получила сотрясение мозга, внутримозговое кровоизлияние и перелом шейных позвонков. Медики ввели женщину в искусственную кому, ее состояние остается критическим.

По словам мужа Эммы, семья теперь столкнулась с большими расходами — около £1000 в день на лечение и продление проживания в отеле. Он надеется, что часть расходов покроет страховая компания, однако оформление документов осложняется бюрократическими процедурами.

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