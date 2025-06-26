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Биолог ответил, ждать ли комариного нашествия в России из-за погоды

Биолог Воробьев: численность комаров увеличится в России из-за погоды
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nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

В России в этом сезоне может увеличиться число комаров, потому что во влажную погоду они размножаются более активно. Об этом Life рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

Он уточнил, что они откладывают яйца в водоемы и лужицы. В жару часть личинок оказывается в воздухе из-за того, что водоемы пересыхают, поэтому вылупляются не все.

«Если стоит влажная погода, дожди, соответственно, лужицы и водоемы остаются на своем месте, и комары вылупляются в полном объеме. Поэтому насекомых будет больше, чем в среднем. Но, наверное, какой-то катастрофы не предвидится, потому что дождливые дни перемежаются с днями достаточно теплыми», — отметил Воробьев.

По его словам, ветреная погода способствует высыханию влаги, поэтому ожидать нашествия комаров не стоит.

До этого эксперты говорили, что эфирные масла помогут отпугнуть комаров без химии и вреда для здоровья, можно использовать ароматы лаванды, мяты, эвкалипта. Они рекомендуют добавить несколько капель в диффузор, чтобы нарушить работу обонятельных рецепторов насекомых, или добавить эфирное масло в воду и распылить по шторам, подушкам или оконным рамам.

Ранее россиян призвали отказаться от поездок в Индию, Таиланд и страны Африки.

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