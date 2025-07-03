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В Эквадоре выпустили на свободу ранее задержанную гражданку России

Посол Спринчан: задержанная в Эквадоре россиянка освобождена
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Karen Toro/Reuters

Задержанная эквадорской полицией гражданка России вышла на свободу. Об этом РИА Новости рассказал посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.

Он подчеркнул, что к россиянке у правоохранительных органов больше нет вопросов. Также освобождены гражданин Украины и гражданин Грузии.

Ранее стало известно о задержании в городе Дауле четверых иностранцев — двух россиян, граждан Украины и Грузии. Местные СМИ утверждали, что при обыске у них нашли пистолет, гранаты и боеприпасы.

По словам посла, эти сообщения не совсем соответствуют действительности. Вместо боевых гранат были обнаружены дымовые шашки, а пистолет был зарегистрирован и разрешен к ношению.

Второй россиянин пока остается задержанным полицией. У него имеется местный адвокат, кроме того, им занимается консульство России в Гуаякиле.

Все задержанные имеют вид на жительство в Эквадоре и называют себя предпринимателями. Власти не предъявляли им никаких обвинений.

3 июля МИД Азербайджана опроверг заявления о насилии в отношении задержанных россиян.

Ранее россияне пожаловались на произвол силовиков в Азербайджане.

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