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В Турции произошла вспышка ящура

Власти Турции приняли экстренные меры для борьбы с ящуром
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Власти Турции отдали распоряжение временно приостановить работу всех животноводческих рынков страны из-за участившихся случаев ящура. Об этом сообщает информационное агентство İhlas Haber Ajansı (İHA).

Вспышка ящура началась в Турции после празднования Курбан-байрама. Главное управление по контролю за продуктами питания при министерстве сельского хозяйства направило экстренное уведомление в 81 провинцию страны. В опасных с эпидемиологической точки районах введен карантин.

Врач-инфекционист Андрей Поздняков в интервью «Российской газете» отметил, что вирус ящура не представляет для людей особой опасности, так как он не передается от человека к человеку. Заражение может произойти при непосредственном контакте с больным животным или через продукты из сырого молока и термически необработанное мясо.

Поздняков подчеркнул, что кипячение и ультрафиолетовые лучи быстро уничтожают вирус ящура.

5 июня эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко заявил, что вирус Коксаки может быть завезен в Россию вместе с импортными фруктами и овощами.

Ранее российским туристам рекомендовали не ездить в Турцию.

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