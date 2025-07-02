У девушки в Подмосковье произошел отек Квинке после укуса змеи

У 17-летней девушки в Подмосковье произошел отек Квинке после укуса змеи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, вечером девушка сидела на лавке и почувствовала неприятное ощущение в руке, похожее на укол.

«Через несколько часов девушка начала задыхаться, а на руке появился сильный отек. В итоге у нее случился отек Квинке», — говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в Ступинскую больницу Московской области. Ей была оказана вся необходимая помощь, сейчас девушка выписана.

До этого во Владимире ядовитая змея укусила своего хозяина, когда тот решил ее погладить, и отправила его в реанимацию.

Инцидент произошел 19 января. Реанимационная бригада скорой помощи приехала на вызов к мужчине, который рассказал, что его укусила за палец ядовитая габонская гадюка. Змея живет у него в террариуме, и укус произошел при попытке погладить рептилию. Пострадавшему оказали помощь и доставили в медицинское учреждение.

Ранее в Таиланде российские туристы обнаружили большую змею в бассейне отеля.