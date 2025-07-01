Водитель потерял сознание из-за укуса шершня и влетел в столб в Приморье

В Приморье водитель упал в обморок после укуса шершня и врезался в столб

В Приморье водитель грузовика попал в ДТП после укуса шершня. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Мужчину в обмороке заметили прохожие — он лежал возле разбитого грузовика. Люди помчали в ближайшее село Глуховка, попросили помощи у медиков. На место приехала фельдшер Татьяна Малкова. Она быстро поняла, что у пострадавшего отёк Квинке. Ввела антигистаминное и гормоны, чтобы снять сильнейшую аллергическую реакцию — благодаря ее действиям шофёра удалось спасти», — сообщает канал.

Скорая увезла водителя в больницу.

До этого в Самарской области оса спровоцировала ДТП с автобусом.

Как сообщили в МВД РФ по региону, в пути следования водителя укусила оса, после чего он доехал до остановки, высадил часть пассажиров и продолжил путь. Вблизи села Новинки у водителя случился анафилактический шок, он потерял сознание и допустил съезд в кювет.

Водителю понадобилась медицинская помощь, однако госпитализация не понадобилась. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.

Ранее россиянин посадил свинью в салон машины и врезался в столб, когда она его укусила.