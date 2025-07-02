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«Это нервы»: мужчина устроил дебош и дрался с воображаемыми врагами в Петербурге

В Петербурге мужчина устроил дебош и дрался с воображаемыми врагами
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Depositphotos

В Петербурге пьяный мужчина устроил дебош и дрался с воображаемыми врагами возле подъезда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 2 июля возле подъезда одного из домов на улице Камышовой. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал, использовал нецензурную брань и размахивал руками. По его словам, он «хотел приключений» и дрался с воображаемыми противниками.

«Это нервы. Жизнь такая», — пояснил нарушитель.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство.

До этого пьяный новосибирец устроил дебош в магазине и напал на охранников. Он также набросился на сотрудников ГБР с кулаками, но был задержан и передан сотрудникам полиции.

Ранее пьяный дебошир угрожал ножом пассажирам российского поезда.

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