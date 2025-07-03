Белые стены и светлые офисы оказались опасны для глаз

Сухость, щипание, ощущение напряжения в глазах — такие симптомы часто появляются у людей, которые работают в светлых офисах с белыми стенами и ярким освещением. Врач офтальмологического центра центра «Зрение» Хадижат Сулейманова объяснила «Газете.Ru», почему такое окружение может быстрее вызывать зрительную усталость и как снизить нагрузку на глаза.

«Светлые помещения с белыми стенами и интенсивным освещением усиливают отражения и блики. Отраженный свет повышает общую яркость, из-за чего зрительная система вынуждена постоянно адаптироваться. Это напрягает мышцы глаза, ускоряет утомление, может вызывать сухость, дискомфорт и ухудшение фокусировки», — объяснила она.

В таких условиях возникает так называемый «зрительный шум» — многочисленные бликующие и контрастно невыраженные участки, которые мешают глазам отдыхать. Отсутствие визуальных акцентов и переизбыток белого фона создают ощущение перегруженности и затрудняют концентрацию. Все это усиливает нагрузку на зрение и может привести к переутомлению глаз.

«Согласно результатам опросов, около 68 % офисных сотрудников регулярно сталкиваются с симптомами цифровой зрительной усталости — это подтверждает, что проблема массовая и связана с визуальной средой рабочего места. Основные признаки переутомления глаз: сухость или слезотечение, чувство песка, размытость зрения, тяжесть в глазах, головные боли и светочувствительность. Эти симптомы могут возникать именно из-за освещения и окружающей визуальной среды», — отметила она.

Чтобы глазам было легче, в офисе можно сделать несколько простых изменений.

«Добавить темные или цветные акценты в интерьере. Использовать текстиль с матовой поверхностью. Переставить лампы, чтобы свет не бил прямо в глаза. Убрать глянцевые и белые поверхности из поля зрения. Пользоваться увлажняющими каплями. Разместить на столе темный предмет, за который взгляд может «зацепиться» и временно отдохнуть», — посоветовала врач.

Также важно правильно подобрать освещение. Для глаз комфортнее теплый белый свет (2700–3000K). Он снижает напряжение и подходит для длительной работы. Холодный белый свет с высокой цветовой температурой (5000K и выше) дает больше синего спектра и быстрее утомляет глаза.

«Если глаза устают постоянно, это может со временем привести к стойкому ухудшению зрения. Особенно это опасно для людей с миопией (близорукостью), у которых риск прогрессирования выше. Чтобы не допустить осложнений, важно вовремя замечать сигналы перегрузки и снижать зрительную нагрузку до того, как усталость станет хронической», — резюмировала она.

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