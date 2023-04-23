Эксперт дала советы, что делать в периоды выгорания

В периоды неопределенности, которые сопряжены с выгоранием, стоит придерживаться нескольких правил, чтобы помочь себе. Например, посвящать только себе несколько часов в день и менять обстановку. Об этом «Газете.Ru» рассказала основательница Levina Smart Team, эксперт Skillbox Ильяна Левина.

По словам эксперта, чаще всего в такие периоды люди пытаются хвататься за любую возможность, тонут в хаосе и выгорают.

«Вместо этого стоит остановиться и определить четко, в какую сторону следует и хочется идти. В этом поможет небольшое мыслительное упражнение. Представьте, что вы встретились с самим собой ровно через год в этот же день. Прочувствуйте этот момент. Перенеситесь на год вперед и ответьте на несколько вопросов: чем вы занимаетесь на работе, какое у вас эмоциональное состояние, какие люди вас окружают, в какой физической форме вы находитесь. Напишите, чего вы точно не хотите чувствовать и делать через год», — рекомендовала Левина.

Это простое упражнение поможет понять, на чем стоит сфокусироваться, и найти ориентиры. Чувствовать удовлетворенность и радость от жизни также поможет правильная организация своего дня.

«Найти тот самый баланс можно, внедряя полезные привычки в свою ежедневную рутину. К примеру, каждое утро посвящать себе 1-2 часа, прогуливаться на свежем воздухе, каждую неделю устраивать два полноценных выходных, пробовать что-то новое, менять обстановку», — посоветовала эксперт.

Если вы потеряли ориентиры и не можете найти сферу, в которой хотели бы развиваться, Левина рекомендует действовать последовательно.

«Пропишите все то, чего вы хотите достичь в своей жизни, как в личном, так и в профессиональном плане. Найдите то, что вас мотивирует и позволяет чувствовать себя полноценным. Составьте список вещей, которые вы любите и не любите делать. Признайте свои сильные стороны и достижения, чтобы открыть свое истинное «я». Часто люди не понимают, как ценны их сильные качества, думая, что «так умеют все», — рассказала коуч.

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