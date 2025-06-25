В российском регионе ввели штрафы за брошенные самокаты

В Саратовской области будут выписывать штрафы за брошенные самокаты и велосипеды. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональный парламент.

В сообщении уточнили, что в некоторых городах области уже действовал запрет на хаотичную парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ), однако наказание до этого не было предусмотрено.

Теперь за оставление СИМ на стелах, памятниках, мемориальных сооружениях, пристегивание их к информационным конструкциям, уличной мебели, оградам, беседкам гражданам может грозить предупреждение или штраф в 1—2 тыс. рублей, за повторное нарушение — 4—5 тыс. рублей.

В мае доцент МГПУ Максим Тишаков говорил, что в России в три раза возросли штрафы за езду несовершеннолетних на самокатах. Он отметил, что взятые в аренду через популярные сервисы электросамокаты нередко используются несовершеннолетними, что приводит к повышенной аварийности. При этом предусмотренная законодательством административная ответственность за нарушение установленных правил дорожного движения в виде штрафа в размере до 1,5 тыс. рублей является недостаточной.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик упал с самоката и разбил голову в Петербурге.