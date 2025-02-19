News: австралийка хотела найти любовь в сети, но лишилась $780 тысяч и дома

Австралийка потеряла $780 тысяч и стала бездомной, пытаясь найти любовь в интернете, пишет местный портал News.

Аннет Форд из Перта, ставшая жертвой мошенничества, потеряла все свои сбережения — $780 тысяч — и теперь вынуждена жить в условиях бездомности, полагаясь на пособия. Женщина рассказала, что много лет успешно управляла бизнесом по уходу за собаками, но оказалась в сложной жизненной ситуации после развода в 2018 году. Оставшись одна, она решила попробовать найти спутника жизни на сайте знакомств. Там австралийка познакомилась с человеком, представившимся как Уильям, который месяцами выстраивал с ней доверительные отношения.

«Я была доверчивой и глупой, я думала, что влюблена. Мы все так отчаянно нуждаемся в любви», — рассказала Аннет.

Со временем мошенник, с которым она общалась, убедил ее перевести ему огромную сумму денег. В результате Форд стала банкротом и теперь вынуждена временно проживать у друзей и искать доступное жилье в поселке для пенсионеров.

«Я физически и морально не готова вернуться к работе. Мне очень стыдно», — призналась она.

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