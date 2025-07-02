Главу отдела «Форпост Балтики Плюс» обвинили в хищении средств

Главу отдела «Форпост Балтики Плюс» Евгения Кононова обвинили в хищении 30 млн рублей при выполнении контракта с Минобороны на объектах в Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное военное следственное управление Следственного комитета (ГВСУ СК) России.

В отношении Кононова возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа.

По данным следствия, в сентябре 2021 года Минобороны России заключило контракт с АО «Форпост Балтики Плюс» на демонтаж объектов в Калининградской области. Контроль за выполнением работ поручили Кононову. В период с 2021 по 2023 годы он внес в документацию ложные данные о стоимости и объемах работ, что позволило ему похитить более 30 млн рублей.

30 июня сообщалось, что вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина обвинили в хищении бюджетных средств. По данным суда, эти деньги предназначались для финансирования работы по строительству фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы России с Украиной.

Ранее в Белгородской области арестовали бывшего депутата горсовета Белгорода.