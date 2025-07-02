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Участника реконструкции битвы случайно пронзили мечом во время представления

Daily Star: в Англии участника реконструкции битвы пронзили мечом во время представления
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Shutterstock/FOTODOM

Британец был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как получил серьезное ранение головы во время исторической реконструкции битвы, пишет Daily Star.

Инцидент произошёл, когда участник реконструкции был пронзён мечом сквозь забрало шлема. Мужчина носил защитную броню, но удар пришёлся точно в лицо, пробив визор и нанеся тяжёлое черепно-мозговое повреждение.

На месте события присутствовала большая толпа зрителей, включая детей. Очевидцы были потрясены увиденным — некоторые дети расплакались, а другие зрители описали происшествие как «кошмарный несчастный случай».

Полиция графства Вест-Суссекс начала расследование и просит очевидцев предоставить фотографии или видео, которые могли бы помочь установить обстоятельства инцидента. Также допрашивается 36-летний участник, нанесший удар, и организаторы мероприятия.

«Мы рассматриваем этот инцидент как несчастный случай и оказываем поддержку семье пострадавшего», — заявил детектив-инспектор Барри Чандлер.

Ранее в Польше нашли древний меч павшего воина-вандала.

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