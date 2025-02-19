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В Польше нашли древний меч павшего воина-вандала

Live Science: на юге Польши обнаружили жертвенное оружие германских воителей
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Inventum Association

В Польше археологи-любители совершили неожиданное открытие, обнаружив древний меч воина из племени вандалов в лесах на юге страны. Возраст реликвии составил около 2000 лет, сообщил портал Live Science со ссылкой на исследователей.

Вандалы, населявшие территорию современной Польши в римский период, оставили после себя множество следов пшеворской культуры. Их погребальные обряды, включая ритуальное повреждение оружия, помогают археологам реконструировать жизнь и верования древних германских племен.

Команда наткнулась на холодное оружие в ходе поиска артефактов времен Второй мировой войны.

Дальнейший анализ показал, что предмет представляет собой спату — обоюдоострый меч, которым пользовались германские конные воины во времена Римской империи (III в. до н.э. — V в. н.э.).

Клинок оказался расколот на три части. По словам экспертов, его повредили намеренно ради погребального обряда.

«Его намеренно разделили на три фрагмента и поместили на погребальный костер. Такая практика, возможно, заимствована у кельтов и символизировала «жертвоприношение оружия» в честь павшего воина», — уточнили ученые.

Ранее в Англии нашли древний рунический клинок в англосаксонском захоронении.

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