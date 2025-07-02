Владельца Telegram-канала будут судить за призывы к протестам

Владелец и администратор праворадикального Telegram-канала, призывавшие в почти 40 регионах России к незаконным протестным акциям. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что речь идет о сообществе радикальных националистов. По делу проходят два организатора и два участника экстремистского сообщества, их обвиняют в разжигании ненависти по национальному принципу.

Следствие установило, что с 2023 по 2024 год обвиняемые организовали в подмосковном Сергиевом Посаде экстремистское сообщество для подготовки и совершения преступлений. Они призвали к акциям протеста, обсуждали насилие в отношении лиц других национальностей, а также получали донаты (пожертвования) от участников группы.

Недавно выяснилось, что волгоградские подростки, которых подозревают в экстремизме, сожгли копию Знамени Победы. В СК сообщали, что четверо подростков призывали к насилию против людей конкретных национальностей, а также поджигали их автомобили. И уже в рамках расследования выяснилось, что они сожгли флаг.

Ранее подросток организовал в Ставрополе экстремистское сообщество.