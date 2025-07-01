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Цифры в лифте жителя Массачусетса принесли ему $300 тысяч

Американец использовал цифры из лифта для игры в лотерею и выиграл $300 тысяч
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John Angelillo/UPI

В США мужчина использовал цифры из лифта для игры в лотерею и сорвал джекпот в размере $300 тысяч, пишет UPI.

Житель Уэймута Сильвестр Семедо стал победителем крупного денежного приза в лотерее штата Массачусетс, угадав все пять чисел в трех полях одного билета. По словам мужчины, он выбрал последовательность цифр точно такую же, как и в лифте на его работе.

«Эти цифры были для меня знакомыми и понятными. Я играл ими уже давно, и, видимо, повезло», — поделился американец после получения выигрыша.

По его словам, часть денег он планирует потратить на поездку, чтобы посетить выездной матч своей любимой бейсбольной команды — это его давняя мечта. Лотерея штата Массачусетс отметила такой метод Сильвестра как редкий и необычный.

Ранее мужчина из Канады победил рак и четыре раза выиграл в лотерею.

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