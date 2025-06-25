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Пьяный новосибирец устроил дебош в магазине и напал на охранников

В Новосибирске пьяный мужчина угрожал продавцам магазина
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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Новосибирске мужчина устроил дебош в магазине и угрожал продавцам расправой. Об этом сообщает Агентство безопасности «Гвардия».

Инцидент произошел в магазине по улице Ельцовской. В торговый зал ворвался пьяный мужчина, который начал выкрикивать угрозы в адрес продавцов и угрожал применить физическую силу, после чего скрылся.

К моменту прибытия сотрудников охраны злоумышленник вернулся в магазин. Он набросился на сотрудников ГБР с кулаками, но был задержан и передан сотрудникам полиции. По словам местных жителей, злоумышленник уже не в первый раз устраивает дебош, он несколько раз пугал прохожих, разгуливая по улице с ножом.

До этого в Свердловской области задержали дебошира, который разгромил пекарню и пытался устроить поджог. Мужчина ворвался в помещение, начал кричать на посетителей, разговаривать с пустотой и крушить мебель. На место были вызваны спасатели и полиция. Дебошир успел запереться в туалете и пытался сжечь свои вещи.

Ранее житель Казани напал с ножом на полицейских и ранил одного из них.

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