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Бастрыкин заинтересовался обманом клиентов петербургской турфирмы

Бастрыкин поручил проверить петербургскую турфирму, обвиняемую в обманах
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Телеграм-канал «Следком»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку петербургской туристической компании, не исполнившей свои обязательства по организации оплаченных туров и, возможно, действующей как финансовая пирамида. Клиенты компании заявили о фактах обмана в эфире федерального телеканала, сообщает пресс-служба ведомства.

Имеются подозрения, что компания могла покрывать старые долги за счет новых продаж. Главное следственное управление СК по Петербургу проводит проверку по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М.Г. предоставить отчет о ходе проверки.

СМИ указывают на семейный клуб «Солнечный город», зарегистрированный на индивидуального предпринимателя Владислава Логачева, который продает туры через соцсеть «ВКонтакте». В сообществе клуба было объявлено о введении «периода охлаждения» до 1 августа из-за нестабильной финансовой ситуации. Клуб утверждает, что продолжит выполнять свои обязательства и не закрывается. В одном из сообщений поднимался вопрос о сложностях организации отдыха и угрозах в адрес клуба.

Юрист Алина Лактионова из юридической компании «Митра» отметила, что в реестре туроператоров индивидуального предпринимателя нет. По ее словам, если ИП самостоятельно бронирует номера и билеты, возникают вопросы ответственности по договору с туристами. В случае банкротства компании, туристы могут остаться без защиты, которой обеспечивает работа с официальными туроператорами.

Ранее глава СК заинтересовался крушением самолета в Подмосковье.

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