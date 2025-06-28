Глава СК заинтересовался крушением самолета в Подмосковье

Бастрыкин запросил доклад о расследовании крушения Як-18Т в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании крушения легкомоторного самолета Як-18Т в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на СК.

В ведомстве уточнили, что чиновника интересует ход расследования и установленные обстоятельства ЧП.

Около 14:20 около подмосковной деревни Паново у Як-18Т отказал двигатель, когда пилот выполнял фигуру высшего пилотажа (бочку). При крушении он и пассажиры не выжили. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Mash уточнил, что у воздушного судна не было сертификата летной годности. Як-18Т под номером 0856 принадлежал частному пилоту. Воздушное судно вылетело с аэродрома Северка без согласования. Во время случившегося самолетом управлял знакомый владельца.

Ранее появилось видео с места крушения самолета в Подмосковье.