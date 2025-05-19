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Не умеющий плавать мужчина спас тонувшую девочку-подростка с помощью дрона

В США рыбак использовал дрон, чтобы помочь тонувшей девочке-подростку

Рыбак из Флориды спас тонувшую девочку с помощью дрона, сообщает местный телеканал FOX 10.

Инцидент произошел на прошлой неделе в районе пляжа Форт-Пикенс в округе Пенсакола. В четверг, 15 мая, Эндрю Смит собирался с помощью дрона ловить акул, но использовал устройство в других целях, когда подошел к воде и заметил девочку-подростка, борющуюся с сильным течением.

У Смита возникла блестящая идея. Он схватил спасательный жилет, лежавший прямо на песке, прикрепил его к дрону и отправил беспилотник к девочке, но сильно промахнулся при первой попытке. Далее мужчине стала помогать незнакомая женщина, и в итоге пострадавшая смогла поймать жилет. Затем на воду вышли спасатели, и девочке не пришлось самостоятельно преодолевать оставшуюся часть пути.

Когда подростка доставили на берег, Смит прослезился. На следующий день мужчина пообщался с отцом спасенной им девочки, который сказал, что у нее все хорошо, и горячо поблагодарил его за участие судьбе его дочери.

Ранее россиянин спас медвежонка, который выбился из сил, переплывая водохранилище.

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