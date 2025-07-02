Замминистра Кабардино-Балкарии поймали на обмане с оформлением домов

В Кабардино-Балкарии замглавы минстроя обвинили в превышении полномочий

В Кабардино-Балкарии замминистра регионального министерства строительства и ЖКХ попал под уголовное дело за превышение полномочий при вводе в эксплуатацию новых жилых домов в Нальчике. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении <...> подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»)», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что замглавы минстроя поручил подчиненным внести недостоверную информацию о соответствии 13 построенных домов проектным требованиям. В итоге строения незаконно ввели в эксплуатацию. Преступление выявили при содействии ФСБ.

20 июня суд Ростова-на-Дону продлил арест бывшему заместителю губернатора Ростовской области Виктору Гончарову. По версии следствия, в период реализации госпрограммы по развитию сельского хозяйства Гончаров незаконно предоставил субсидии агропредприятиям за счет федерального и регионального бюджетов.

Ранее сообщалось, что замглавы Читы получил срок за подлог при благоустройстве парка.