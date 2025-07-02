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Россиянам назвали способы, которые помогут укрепить здоровье мозга

Биохакер Молоствова: чтение и кроссворды помогут укрепить здоровье мозга
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Николай Хижняк/РИА Новости

Стимуляция мозга с помощью головоломок, изучения новых языков и решения кроссвордов поможет активизировать нейронные связи и развить когнитивные способности. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по биохакингу Мария Молоствова.

Для укрепления здоровья мозга она также посоветовала регулярно заниматься физической активностью и наладить питание — потреблять больше белка, нерафинированных жиров, фруктов и овощей. Кроме того, важно избегать травм головы и наладить сон. Эксперт также советует менять привычки и распорядок дня, больше общаться с людьми и избавиться от стресса.

«Будьте внимательны к своему психоэмоциональному состоянию», — подчеркнула Молоствова.

По ее словам, следует также больше читать, отказаться от вредных привычек и устраивать медиа-детокс, потому что гаджеты могут нарушать сон и перевозбуждать мозг.

Американские исследователи до этого выявили участки мозга, активность которых резко возрастает при умственном переутомлении. В эксперименте участвовали 28 здоровых добровольцев. Участникам предлагали задания на рабочую память: им нужно было запоминать и вспоминать последовательности букв, а за правильные ответы можно было получить от 1 до 8 долларов. Чем сложнее было задание, тем больше усилий требовалось и выше была потенциальная награда.

Ранее сообщалось, что вирусы изменяют наш мозг.

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