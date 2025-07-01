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Вирусы изменяют наш мозг, выяснили ученые

Brain Medicine: вирусы могут буквально «взломать» мозг
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Международная команда ученых выяснила, как вирусы могут буквально «взломать» мозг и вызвать воспаление — уже через неделю после заражения. Это позволило исследователям лучше понять когнитивные симптомы «затяжного» COVID и наметить пути лечения деменции. Работа опубликована в журнале Brain Medicine.

В течение восьми лет доктор Даниэль Бекман разрабатывала две модели болезни Альцгеймера на приматах. В отличие от грызунов, мозг макак содержит те же варианты тау-белка, что и у человека, что делает их более подходящими для тестирования потенциальных терапий.

Исследователи протестировали модели на резус-макаках и показали, что SARS-CoV-2 может инфицировать нейроны и вызывать воспаление мозга всего за 7 дней после заражения. Это объясняет, почему пациенты с COVID-19 так быстро начинают испытывать «туман в голове» и когнитивные нарушения.

Бекман активно сотрудничает с Всемирной сетью по вопросам затяжного COVID, напрямую общаясь с пациентами, страдающими от последствий инфекции.

«Моя главная мечта — реально помочь людям с неврологическими нарушениями после вирусных инфекций», — отметила она.

По мнению авторов исследования, открытие станет основой для разработки методов раннего мониторинга и терапии. Влияние вирусов на мозг может стать ключом к профилактике деменции.

Ранее ученые нашли слабое место вируса, вызывающего умственную отсталость у детей.

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