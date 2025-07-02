Виновник разлива нефти у Новороссийска выплатил 14 млн рублей компенсации

Компания — владелец иностранного судна Honrise, по вине которого 20 июня произошел разлив нефтепродуктов у причала в порту Новороссийска, выплатила компенсацию за причиненный ущерб. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

По данным ведомства, инцидент произошел при буксировке корабля. В результате была загрязнена акватория Черного моря на площади свыше 35 тысяч квадратных метров. Причинами случившегося назвали нехватку контроля со стороны экипажа судна и выход из строя оборудования.

«Вред, причиненный морской среде, оценен более чем в 14 млн рублей. Компания возместила ущерб добровольно», — говорится в сообщении.

18 июня министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что в затонувших танкерах в Керченском проливе находится более 3900 тонн мазута марки М-100. По его словам, конкретной технологии по подъему мазута такой марки не существует, поэтому локализовать останки судов, а затем извлечь вещество из танкеров будет крайне трудно.

Ранее сообщалось, что в порту Новороссийска столкнулись танкер и сухогруз.