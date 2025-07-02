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Дачница почувствовала укол в руку и через пару часов оказалась в критическом состоянии

В Подмосковье врачи спасли 17-летнюю девушку с отеком Квинке после укуса шмеля
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FotograFFF/Shutterstock

Врачи Ступинской больницы спасли 17-летнюю пациентку, у которой после укуса шмеля развился отек Квинке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

По словам девушки, вечером она сидела на лавочке на даче и почувствовала, как что-то укололо ее в руку. Она не придала этому внимания и пошла готовиться ко сну. Позже выяснилось, что ее ужалил в руку шмель.

Ночью ее состояние резко ухудшилось: место, где девушка почувствовала укол, сильно отекло, начались проблемы с дыханием.

В больницу пациентка поступила на скорой в критическом состоянии из-за развившейся на укус острой аллергической реакции.

«Ее спасли врачи, которые сразу поняли, что происходит, и начали противошоковую терапию и интенсивное лечение,» — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что девушку уже выписали домой, а также порекомендовали при любых признаках аллергии после укусов насекомых обращаться в медучреждения.

Ранее в Австрии велосипедист получил тяжелые травмы из-за залетевшей в рот пчелы.

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