В Москве будут судить иностранца, обвиняемого в изнасиловании двух женщин

Иностранца будут судить за насилие над женщинами зимой 2010 года в Новой Москве

Иностранца будут судить за нападение на женщин зимой 2010 года в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичного СУ СКР.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего иностранца, обвиняемого в двух изнасилованиях и грабеже. По данным следствия, в декабре 2009 года мужчина вместе с сообщником напал на женщину-водителя, занимавшуюся частным извозом. Вдвоем они надругались над жертвой в салоне ее автомобиля. А в январе 2010 года он вновь напал на незнакомую женщину на улице, применил насилие и покинул регион.

Долгое время установить личность злоумышленника не удавалось. Однако после проведения современных судебных экспертиз данные подозреваемого были проверены по информационным базам, что позволило выйти на след фигуранта. Мужчине уже предъявили обвинение и избрали ему меру пресечения. В ближайшее время фигурант предстанет перед судом. Его сообщника, причастного к первому эпизоду, также надеются привлечь к уголовной ответственности. Сейчас правоохранители устанавливают его местонахождение.

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