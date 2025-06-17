Мужчина накачивал женщин наркотиками и насиловал

В Германии перед судом предстанет 43-летний гражданин Китая, которому вменяют изнасилование нескольких десятков женщин. Обвинение утверждает, что мужчина накачивал жертв наркотиками и после этого совершал с ними противоправные действия. Об этом сообщает Reuters.

Согласно материалам дела, с января 2020 года по ноябрь 2024 года мужчина под предлогом показа недвижимости заманивал жертв к себе, затем подмешивал им в напитки сильнодействующее снотворное. После того как женщины отключались, он насиловал их. Надругательства преступник фиксировал на видео и фото. Всего подозреваемый проходит обвиняемый в аналогичных преступлениях по 22 эпизодам. В семи из них жертвы получали дозу препарата, которая могла представлять угрозу для их жизни.

По предварительной информации, мужчина состоял в чате, где обсуждал с его участниками, как временно усыплять женщин и подвергать их сексуальному насилию. По неподтвержденным данным, он также продавал через чат сильнодействующие седативные средства.

Правоохранители задержали подозреваемого в ноябре 2024 года, с того же времени он находится под стражей.

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