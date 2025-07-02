На экскурсии в «раскаленном» Версале не смогли спасти 10-летнюю девочку

В Версальском дворце во время экскурсии у девочки случился сердечный приступ

Во время экскурсии во французском Версале 10-летняя девочка потеряла сознание на территории королевского дворца. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По имеющимся сведениям, у ребенка были хронические проблемы со здоровьем, и он находился на лечении. Из-за жары в помещениях дворца у школьницы случилась остановка сердца.

Служба безопасности дворца немедленно оказала девочке первую помощь. На место оперативно прибыли пожарные и специализированная медицинская бригада скорой помощи из Версаля. Спасатели пытались реанимировать ребенка, проводили непрямой массаж сердца, но безуспешно. Через час после начала реанимации врачи объявили, что оказались бессильны.

Лечащий врач заявил о необходимости судебно-медицинской экспертизы. Будет проведено расследование для установления точной причины трагедии. Предварительные данные указывают, что аномальная жара могла усугубить состояние ребенка, однако прямой причиной летального исхода она не могла стать.

Ранее трехлетняя девочка отравилась неизвестной жидкостью из бутылки, найденной в парке.