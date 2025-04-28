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Трехлетняя девочка отравилась неизвестной жидкостью из бутылки, найденной в парке

В Петербурге ребенок отравился неизвестной жидкостью в парке на прогулке
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Во Фрунзенском районе Петербурга трехлетняя девочка отравилась во время прогулки в парке, она госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в парке Интернационалистов, девочка нашла бутылку с прозрачной жидкостью и сделала несколько глотков. Когда ребенку стало плохо, мать доставила дочь в больницу.

У ребенка диагностировано токсическое отравление, девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Предположительно, в найденной бутылке могло находиться наркотическое вещество.

До этого сообщалось, что в Подмосковье ребенок попал в больницу, отравившись снегом с реагентами. Инцидент произошел во время прогулки на свежем воздухе в детском саду. Ребенок попробовал снег на вкус, но спустя час пожаловался на ухудшение самочувствия. Вскоре воспитанник потерял сознание. Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего в детский центр. Медикам удалось спасти жизнь несовершеннолетнего.

Ранее в Уфе 11-летняя девочка случайно выпила коктейль с антисептиком.

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