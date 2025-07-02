В Москве оцепили территорию косметического завода из-за колб со странной жидкостью

«360»: колбы с неизвестной жидкостью нашли на территории завода в Москве

В Москве на территории известного косметического концерна «Свобода» в Савеловском районе обнаружены подозрительные колбы. Об этом сообщил источник «360».

По данным источника, во время строительных работ в подвале магазина косметики рабочие нашли стеклянные колбы с неизвестной жидкостью.

В настоящее время место происхождения оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Специалисты проводят осмотр и экспертизу содержимого колб для установления природы жидкости и возможной опасности.

До этого в распределительном центре DHL в немецком городе Лангенценн (Бавария) семь человек попали в больницу после контакта с подозрительной посылкой. Внутри посылки, которую нашли в сортировочном отделении, находилось неизвестное вещество. По предварительной информации, несколько сотрудников контактировали с белым порошком, который оказался на поверхности упаковки. Он вызвал раздражение и другие неприятные симптомы.

Ранее пять человек пострадали из-за утечки химикатов под Саратовом.