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В Германии несколько человек попали в больницу после контакта с подозрительной посылкой

DPA: в Баварии 12 человек пострадали из-за посылки с неизвестным веществом
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Depositphotos

В распределительном центре DHL в немецком городе Лангенценн (Бавария) семь человек попали в больницу после контакта с подозрительной посылкой. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

Агентство добавило, что еще не менее пяти человек почувствовали недомогание на месте работы.

Инцидент произошел утром 6 июня. Внутри посылки, которую нашли в сортировочном отделении, находилось неизвестное вещество. По предварительной информации, несколько сотрудников контактировали с белым порошком, который оказался на поверхности упаковки. Он вызвал раздражение и другие неприятные симптомы.

На место происшествия прибыли экстренные службы — полиция, пожарные и специалисты по работе с опасными веществами. Всех сотрудников эвакуировали из здания.

Как уточнили в полиции, угрозы для окружающих за пределами центра не было.

До этого неизвестный прислал в офис премьер-министра Бельгии письма с токсичным порошком. По данным Politico, письма попали в офис еще 22 ноября, но прокуратура Бельгии сообщила о нем лишь в январе, когда эксперты установили, что было в конвертах. В письмах был стрихнин — токсичный порошок, который используется в сельском хозяйстве как пестицид.

Ранее трехлетняя девочка отравилась неизвестной жидкостью из бутылки, найденной в парке.

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