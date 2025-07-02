На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У самолета Nordwind сдулись колеса при посадке в Сочи

Авиаторщина: у самолета Nordwind сдулись три колеса при посадке в Сочи
true
true
true
close
Telegram-канал Авиаторщина

У самолета Nordwind Airbus A330 сдулись шины на трех колесах основных стоек шасси при посадке в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным Telegram-канала, самолет совершал рейс из Самары в Сочи.

«При посадке в аэропорту назначения сдулись шины сразу на трех колесах основных стоек шасси. Повреждения, предварительно без потери герметичности, получили пневматики первого левого колеса на левой основной опоре шасси и оба передних на правой стойке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное судно должно было выполнить рейс в Красноярск вечером 1 июля, в 19:14 мск.

Пассажиры утверждают, что вылет самолета задержали на 10 часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

«О переносе рейса всем пассажирам сообщили только после регистрации и его теоретического взлета в 19:30 по Москве. Перенос был на 22:20. В 21:55 пришло оповещение, что рейс будет выполнен в 04:05 утра, а потом в 04:50», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Aviaincident сообщал, что после посадки самолета авиакомпании «Ютэйр» в республике Коми обнаружено разрушение пневматика.

Ранее задержанный на двое суток рейс в Египет вылетел из Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами