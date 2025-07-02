У самолета Nordwind сдулись колеса при посадке в Сочи

Авиаторщина: у самолета Nordwind сдулись три колеса при посадке в Сочи

У самолета Nordwind Airbus A330 сдулись шины на трех колесах основных стоек шасси при посадке в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным Telegram-канала, самолет совершал рейс из Самары в Сочи.

«При посадке в аэропорту назначения сдулись шины сразу на трех колесах основных стоек шасси. Повреждения, предварительно без потери герметичности, получили пневматики первого левого колеса на левой основной опоре шасси и оба передних на правой стойке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздушное судно должно было выполнить рейс в Красноярск вечером 1 июля, в 19:14 мск.

Пассажиры утверждают, что вылет самолета задержали на 10 часов. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

«О переносе рейса всем пассажирам сообщили только после регистрации и его теоретического взлета в 19:30 по Москве. Перенос был на 22:20. В 21:55 пришло оповещение, что рейс будет выполнен в 04:05 утра, а потом в 04:50», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Aviaincident сообщал, что после посадки самолета авиакомпании «Ютэйр» в республике Коми обнаружено разрушение пневматика.

Ранее задержанный на двое суток рейс в Египет вылетел из Москвы.