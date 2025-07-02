Пожилой петербуржец отдал мошенникам почти 6,5 млн рублей ради спасения сбережений

Мошенники выманили у пенсионера из Санкт-Петербурга около 6,5 млн рублей, сообщает портал «Конкретно.ру».

Аферисты впервые связались с пожилым петербуржцем 30 июня. Они представлялись сотрудниками различных ведомств, убедили 77-летнего мужчину, что его деньги в опасности, и предложили вариант — отдать сбережения курьеру, чтобы тот доставил их в безопасное место.

В этот же день у дома на улице Рихарда Зорге, где живет жертва, около полуночи случилась встреча с посредником, худощавым молодым человеком, которому на вид было 20-25 лет. Пенсионер передал мужчине около 6,74 млн рублей. Позже пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

До этого пенсионерка отдала мошенникам 600 тыс. рублей в цветочном горшке и стала соучастницей преступления. Недавно в полицию Нижнего Новгорода поступило несколько заявлений от жителей разных районов города, столкнувшихся с аферистами. Все потерпевшие отмечали, что домой к ним приезжала пожилая женщина, которой они и передали деньги после общения с мошенниками. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, ею оказалась 79-летняя женщина, которая призналась, что выступала в роли курьера. Перед этим пенсионерка сама поверила мошенникам и лишилась накоплений.

Ранее российская пенсионерка потеряла более 10 млн, отдав деньги пожилым курьерам.