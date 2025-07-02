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Мужчина, прилетевший из Таиланда в Москву, привез мармеладки с каннабисом

Baza: у мужчины, прилетевшего из Таиланда, нашли мармеладки с каннабисом
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Telegram-канал Baza

Мужчина, прилетевший из Таиланда в Москву, привез 22 грамма мармеладок с каннабисом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, 38-летний мужчина прилетел в Москву из Бангкока.

«Весь кайф пассажиру обломала Егоза — так звали служебную собаку, работавшую в тот день с таможенниками. Она заинтересовалась багажом россиянина, вслед за ней на чемодан обратили внимание и сотрудники таможни», — говорится в сообщении.

В багаже мужчины была обнаружена прозрачная банка с надписью BUDS, в которой были четыре красные мармеладки весом 22 г.

Согласно результатам экспертизы, конфеты содержали тетрагидроканнабинол. Мужчину задержали, в его отношении было возбуждено уголовное дело. Туристу грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

До этого в Ачинске сотрудники полиции задержали наркодилера с крупной партией запрещенных веществ.

Сотрудники полиции остановили на трассе автомобиль Toyota Prius под управлением 30-летнего местного жителя. В салоне авто был обнаружен пакет с расфасованными закладками с наркотиками.

Ранее в Московской области колумбиец хранил в розах крупную партию кокаина.

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