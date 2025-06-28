На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин замаскировал партию наркотиков под 50 фрикаделек и попался полиции

В Красноярском крае закладчик замаскировал наркотики под фрикадельки и был пойман
close
МВД 24

В Ачинске сотрудники полиции задержали наркодилера с крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщает УМВД Красноярского края.

Сотрудники полиции остановили на трассе автомобиль Toyota Prius под управлением 30-летнего местного жителя. В салоне авто был обнаружен пакет с расфасованными закладками с наркотиками.

«Злоумышленник серьезно подошел к организации и сокрытию своей незаконной деятельности, замаскировав закладки под 50 гипсовых шариков в виде продуктов питания, однако перехитрить оперативников ему не удалось», — сообщили в МВД.

В ходе обыска в квартире подозреваемого также была найдена крупная партия каннабиса, общим весом более 300 граммов, электронные весы и упаковочный материал. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить длительный срок заключения. Задержанный признался, что работал в подпольном интернет-магазине по распространению наркотических веществ, получая их в Красноярске и сбывая в Ачинске через закладки.

Ранее в Московской области колумбиец хранил в розах крупную партию кокаина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами