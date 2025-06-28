Россиянин замаскировал партию наркотиков под 50 фрикаделек и попался полиции

В Красноярском крае закладчик замаскировал наркотики под фрикадельки и был пойман

В Ачинске сотрудники полиции задержали наркодилера с крупной партией запрещенных веществ. Об этом сообщает УМВД Красноярского края.

Сотрудники полиции остановили на трассе автомобиль Toyota Prius под управлением 30-летнего местного жителя. В салоне авто был обнаружен пакет с расфасованными закладками с наркотиками.

«Злоумышленник серьезно подошел к организации и сокрытию своей незаконной деятельности, замаскировав закладки под 50 гипсовых шариков в виде продуктов питания, однако перехитрить оперативников ему не удалось», — сообщили в МВД.

В ходе обыска в квартире подозреваемого также была найдена крупная партия каннабиса, общим весом более 300 граммов, электронные весы и упаковочный материал. Возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить длительный срок заключения. Задержанный признался, что работал в подпольном интернет-магазине по распространению наркотических веществ, получая их в Красноярске и сбывая в Ачинске через закладки.

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