Психолог объяснила, как школьная форма отразится на обучении детей

Введение школьной формы в российских учебных заведениях хорошо отразится на качестве образования и поможет учащимся лучше концентрироваться на занятиях. Также такая мера снизит количество конфликтов, которые часто возникают из-за разного материального положения семей, заявила 360.ru психолог Екатерина Кольцова.

По мнению специалиста, ношение учениками различной одежды создает лишний визуальный шум, что отвлекает детей от занятий и снижает концентрацию внимания.

«Общий стандарт, например в черном, синем или коричневом цвете, способствует тому, чтобы ничего не отвлекало от учебы и от учителя», — считает она.

По ее мнению, с введением формы в школах станет меньше ссор между детьми и споров на тему одежды, при этом важно оставить для них возможность самореализации с помощью различных ремешков, воротничков и прочих аксессуаров. Достаточно, чтобы в каждой конкретной школе приняли единую цветовую гамму одежды учащихся, а также обозначили элементы формы – брюки, юбки и так далее, а вот придерживаться определенной модели формы уже не так важно, считает Кольцова.

Она также подчеркнула, что от родителей нельзя требовать приобретения конкретной формы в конкретных магазинах, так как это уже является нарушением границ – не все могут себе позволить определенную покупку.

Напомним, в России с 1 июля начинает действовать новый ГОСТ с требованиями к школьной форме. В частности, ее рекомендуется изготавливать в деловом стиле. Покрой должен быть удобным, когда ребенок сидит или двигается. Одежде следует быть эстетичной, носить светский характер и не иметь запрещенных элементов. Зато форма может содержать государственные и патриотические символы.

Ранее эксперты объяснили детали нового ГОСТа на школьную форму.