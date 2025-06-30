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Врач объяснил, как защитить детей от инфекций и вирусов летом

Врач Бережанский: психологическая обстановка влияет на детский иммунитет
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Freepik.com

Летом, особенно если погода переменчивая, дети могут чаще болеть. Чтобы укрепить иммунитет ребенка, важно создать благоприятную психологическую обстановку. Такой совет в эфире «Радио 1» дал врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.

«Когда есть стрессы, о крепком иммунитете говорить не приходится. Также важно убрать все вредные привычки как детям, так и взрослым. Потому что даже дымом от сигарет дышит вся семья. Вейп и электронные сигареты — колоссальный вред, даже если это пассивно. Еще необходима правильная вакцинация», — сказал специалист.

Кроме того, по его словам, важно позаботиться о питании. В детском рационе должны присутствовать все необходимые витамины и микроэлементы.

До этого Бережанский предупреждал, что в летний период ребенок может подхватить не только простудное заболевание, но и пневмонию.

Он отметил, что основные симптомы воспаления легких — интоксикация и повышенная температура, а далее — кашель с отхождением мокроты. У маленьких детей могут наблюдаться потеря аппетита, потливость, раздражение, головные боли, одышка.

Ранее сообщалось, что в России резко выросло число случаев внебольничной пневмонии из-за микоплазмоза.

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