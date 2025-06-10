Недосып разрушает мозг подростков, выяснили ученые

Американские ученые из Университета Джорджии выявили тревожную связь между качеством сна подростков и функционированием их мозга. Оказалось, что хронический недосып снижает эффективность нейронных связей в префронтальной коре — области, отвечающей за самоконтроль, принятие решений и эмоциональную регуляцию. Исследование опубликовано в научном журнале Brain and Behavior (B&B).

В ходе эксперимента более 2800 подростков в течение двух недель носили фитнес-трекеры для мониторинга сна, после чего прошли МРТ-сканирование мозга. Родители участников предоставили информацию о поведенческих особенностях детей.

Результаты показали четкую корреляцию: чем хуже и короче был сон, тем слабее оказывались функциональные связи между ключевыми зонами мозга.

Особую тревогу у исследователей вызвали данные о том, что мальчики, старшие подростки и представители расовых меньшинств чаще страдали от недосыпа и демонстрировали более выраженные поведенческие проблемы.

По словам ведущего автора работы Асафа Ошри, подростковый возраст представляет собой критически важный период для формирования мозга, когда недостаток сна может запустить эффект снежного кома, постепенно приводя к ухудшению когнитивных функций и эмоциональной регуляции.

Ученые настаивают на необходимости разработки специальных программ по гигиене сна для подростков, которые помогут предотвратить потенциальные проблемы с поведением и психическим здоровьем в будущем.

Ранее исследователи выяснили, что умные подростки ложатся спать раньше сверстников со средним интеллектом.