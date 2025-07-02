В Чите экс-сотрудника МЧС и его сообщников осудили за взятку

Бывшего заместителя начальника управления связи краевого МЧС Савелия Столярова приговорили к 7,5 года колонии строгого режима по делу о взяточничестве. Информацию о личности фигуранта подтвердил источник Chita.ru.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, Столяров, пользуясь служебным положением, требовал взятку у представителя одной из компаний. Речь шла о согласовании проектной документации на реконструкцию системы экстренного оповещения в Чите, в которой ранее были выявлены нарушения.

Чтобы скрыть получение денег, он привлек посредника. На счет последнего перевели 300 тысяч рублей.

Суд лишил Столярова права занимать государственные должности на пять лет после отбытия наказания.

Также по этому делу признаны виновными еще двое других участников — сам взяткодатель и посредник. Представителя компании приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафовали на 4,5 млн рублей. Посреднику назначили условное наказание — шесть лет с испытательным сроком и штрафом в 3 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее суд изъял имущество у экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу.