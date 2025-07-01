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Суд изъял имущество у экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу

Суд изъял у экс-замглавы ГУ ФСИН по Санкт-Петербургу имущество на 100 млн рублей
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Петроградский районный суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества бывшего заместителя начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Общая сумма составляет более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

В надзорном ведомстве установили, что заместитель начальника главного управления ФСИН по Санкт-Петербургу Сергей Мойсеенко приобрел 18 дорогих объектов недвижимости и девять премиальных автомобилей на сумму более 100 миллионов рублей в России и еще €1,2 миллиона за границей. Чтобы скрыть свои доходы, он оформлял их на доверенных лиц.

В Генпрокуратуре отметили, что законность дохода, на который было приобретено имущество, Мойсеенко подтвердить не смог.

Мойсеенко, который руководил строительством самого большого следственного изолятора в России «Кресты-2» был осужден в 2021 году на 18 лет. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 700 миллионов рублей. Кроме того, он организовал расправу над своим подчиненным.

Ранее Тимура Иванова отправили в колонию на 13 лет за растрату.

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