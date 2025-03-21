Следком предъявил обвинение замглавы Дубны в злоупотреблении должностными полномочиями

Заместителю главы подмосковной Дубны Павлу Гришину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий в беседе с ТАСС.

«‎Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области заместителю главы администрации городского округа Дубна предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями», — сказала она.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Врадий, во время допроса обвиняемый признал свою вину полностью. По ходатайству следствия Дмитровским городским судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По предварительным данным ведомства, в апреле 2022 года Гришин, занимая пост директора АО «Производственно-техническое объединение городского хозяйства», воспользовавшись служебным положением, издал приказ, по которому незаконно получил денежное вознаграждение в размере 10% от остатка прибыли организации за 2021 год — на сумму около 797 тысяч рублей.

Как уточнила помощник руководителя подмосковного главка, фигурант останется под домашним арестом до 15 мая. По данным из открытых источников, Гришин был замглавы Дубны с 2022 года, он отвечает за вопросы, связанные с ЖКХ.

Ранее сообщалось, что на Кубани чиновницу обвинили в незаконном изменении границ санатория.