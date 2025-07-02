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«В зоне риска»: в Госдуме призвали защитить россиян на сервисах для знакомств

Депутат Милонов: нужно защищать россиян, которые знакомятся с заключенными
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В России предложили ввести новое правило работы сервисов для знакомства, обязав им сообщать пользователям о наличии у собеседника непогашенной судимости. Это важная мера, так как через сайт человек может случайно впустить в свою жизнь преступника, отметил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в бесед с 360.ru.

Каждый человек, который пользуется сервисами для знакомств, находится в зоне риска, подчеркнул депутат. По его мнению, в таких условиях крайне важно точно установить личность человека, а сделать это можно только с помощью верификации.

«У потенциального партнера должно быть право выбрать спутника жизни среди тех, у кого нет непогашенной судимости, — подчеркнул Милонов. — Либо, наоборот, закрутить роман с тем, у кого она все еще присутствует».

Он напомнил, что людей, которые вступают в отношения с бывшими заключенными, важно защищать.

Напомним, с предложением ставить на сайтах знакомств пометку о судимости по девяти статьям выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Ярослав Самылин — они направили соответствующую инициативу главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Так они намерены защитить пользователей от потенциальных случаев насилия и мошенничества.

Гендиректор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий согласился, что добавление на сайты и в приложения для знакомств такой информации будет полезным решением. Однако для реализации идеи необходимо, чтобы государство предоставило сервис API, к которому смогут подключиться ресурсы. Если правило заработает, то кандидатов без судимости агрегаторы будут продвигать активнее, благодаря чему к ним будет больше внимания.

Ранее россиянка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и лишилась миллиона рублей.

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