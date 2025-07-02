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В Швейцарии прокомментировали поведение украинских беженцев

Мэр Буркхардт: украинские беженцы в Швейцарии ведут себя как туристы
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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Мэр Швейцарского города Вигольтинген Франка Буркхардт в статье для сайта Швейцарской народной партии (SVP) заявила, что украинские беженцы ведут себя как туристы.

По словам Буркхардт, Швейцария предоставляет поддержку беженцам, а не туристам.

«Те, кто ведет себя так, как будто они в отеле, должны за это платить. Те, кому нужна защита, должны внести свой вклад в интеграцию», — поделилась она.

Буркхардт добавила, что украинцы не только серьезно нагружают бюджет из-за выплат, но и отказываются интегрироваться в общество, не следуют общепринятым правилам и не хотят взаимодействовать с беженцами из других стран. Она выразила опасения, что все украинские беженцы, имеющие статус S, могут в будущем претендовать на получение вида на жительство. Это, в свою очередь, увеличит нагрузку на бюджет за счет увеличения социальных выплат.

До этого генеральный инспекторат пограничной полиции Румынии сообщил, что число украинских беженцев, въехавших на территорию Румынии после 10 февраля 2022 года, превысило 12 млн.

Ранее украинец в фургоне для хлеба хотел сбежать от мобилизации в другую страну.

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